Нокаутую Ф'юрі, а з Усиком буде ще легше: кубинський ноунейм загрожує чемпіонам

Френк Санчес погрожує Усику і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Санчес виграв усі свої 20 боїв на професійному рингу, а напередодні здолав міцного Крістіана Хаммера за очками. Кубинець вважає, що цього достатньо для поєдинків проти лідерів дивізіону.

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"Я легко його нокаутую. Він ніякий щодо боксу", – зробив гучну заяву Санчес щодо Тайсона Ф'юрі.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Але на цьому вихваляння кубинця не закінчилося. За словами Френка, він володіє кращою технікою, ніж Олександр Усик.

"З ним буде ще простіше. Усик рухливий, але в нього немає такої техніки, як у мене", – цитує Санчеса vringe.com.

Зазначимо, що Санчес посідає шосте місце у рейтингу WBC та п'яте за версією WBA. А boxrec.com ставить 29-річного кубинця на 14-те місце у світі. Усік у цьому рейтингу йде на першому місці, Ф'юрі – на другому.

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Олександр Усик / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Кінг-Конг із Куби вийшов на Усика, замісивши американця: відео нокауту. 42-річний кубинський суперважковаговик Луїс Ортіс нокаутував 35-річного американця Чарльза Мартіна в Лос-Анджелесі і став претендентом на чемпіонський пояс Олександра Усика.