12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Нижче за дно: Україна єдиною не фінішувала у лижній естафеті

Олександр Трикіша
12 лютого, 11:06
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні відбулася жіноча естафета у лижних перегонах. Для України виступ нашої четвірки обернувся величезним розчаруванням

Українки не доїхали до фінішу / Фото: REUTERS

Україну у сьогоднішніх перегонах представляли Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова.

Читайте також: Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Реклама

Але Анцибор та Рубльова навіть не встигли вийти на трасу. Після другої передачі естафети українки виявилися круговими (відстали від лідерів на коло) та достроково завершили змагання.

Ще більше розчаровує той факт, що лише Україна достроково зійшла з дистанції. Інші 17 країн зуміли дістатися фінішу

На позначці 7,5 км відставання від першого місця становило понад п'ять хвилин! Для порівняння, Латвія, що прийшла останньою, на цьому ж відрізку відставала на дві хвилини.

Реклама

Перемогу в команді відсвяткувала команда ОКР, срібло дісталося Німеччині, а бронза у Швеції.

Українські спортсмени поки що залишаються без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.