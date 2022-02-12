Нижче за дно: Україна єдиною не фінішувала у лижній естафеті

Українки не доїхали до фінішу / Фото: REUTERS

Україну у сьогоднішніх перегонах представляли Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор, Дар'я Рубльова.

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Але Анцибор та Рубльова навіть не встигли вийти на трасу. Після другої передачі естафети українки виявилися круговими (відстали від лідерів на коло) та достроково завершили змагання.

Ще більше розчаровує той факт, що лише Україна достроково зійшла з дистанції. Інші 17 країн зуміли дістатися фінішу

На позначці 7,5 км відставання від першого місця становило понад п'ять хвилин! Для порівняння, Латвія, що прийшла останньою, на цьому ж відрізку відставала на дві хвилини.

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Перемогу в команді відсвяткувала команда ОКР, срібло дісталося Німеччині, а бронза у Швеції.

Українські спортсмени поки що залишаються без нагород. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.