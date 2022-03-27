Ніхто в Маріуполі не чекав "російського миру". Син легенди Шахтаря пережив жах блокади

Кирило Матвєєв зумів вибратися з блокадного Маріуполя / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Син легендарного бомбардира донецького Шахтаря Олега Матвєєва Кирило три тижні провів у обложеному Маріуполі. Він не з чуток знає, які злочини скоюють російські окупанти.

Капітан маріупольського Яруда готувався до відновлення чемпіонату, коли рано-вранці 24 лютого рашисти напали на нашу країну.

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"Днів п'ять було ще терпимо. Багато футболістів зібралися з сім'ями та рідними на клубній базі, але я вирішив перебувати вдома у квартирі. Був там із мамою, адже батько застряг у Туреччині із ФК Маріуполь. У датах я вже, звісно, заплутався, але приблизно до 1 березня ми періодично бігали з квартири до підвалу, а потім остаточно влаштувалися у сховище. Я не розповідатиму про те, що там довелося пережити і що там досі переживають люди. Найстрашніше було гнати від себе думки, що більше ніколи не побачу батька. Проте тато мене навчив триматися. До такого він мене, звичайно, ніколи не готував, але я й сам розумів, що мені треба берегти маму та спробувати її врятувати.

Складно було ухвалити рішення, що треба виїхати. Багато машин було розгромлено, десь знімали мотори, але нам, повторюся, пощастило. Ми поїхали разом із сусідами. Дорога містом – це було справжнє пекло. Але виїхати, дякувати Богу, вдалося без проблем. Варіант втечі до Росії? Ні, ми її взагалі не розглядали. Я навіть не знаю, хто з наших хлопців вирішив їхати до тих, хто позбавив нас по суті всього. За весь цей час, що я живу в Маріуполі, не зустрічав там жодної людини, яка чекала б "російського миру". Ні одного! З футболістами та тренерами ми весь час на зв'язку. Не можемо тільки знайти нашого досвідченого Ігоря Тищенка, але віримо, що він живий і здоровий. Важливо перемогти у нашій війні, зберегти Україну та відбудувати її. У футбол пограти встигнемо...", – сказав Кирило Матвєєв в інтерв'ю Zbirna.com.

Раніше ми розповідали, що захищаючи Маріуполь від російських фашистів загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Він служив у складі загону спеціального призначення "Азов".

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