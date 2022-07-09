Ніхто нікуди не йде. Ярославський розповів про майбутнє Металіста

Президент харківського Металіста вперше прокоментував ситуацію з переходом Вадима Краснікова, Олександра Кучера та групи гравців у стан Дніпра-1.

За словами бізнесмена, нікого з менеджменту клубу він не відпускав. Металіст продовжить існування на футбольній карті країни та виступатиме у чемпіонаті України.

"Мене все цікавить. Металіст і країна. Просто я не знаю, як відповісти на ваше запитання. Я ще раз кажу, я не знаю, як відповісти на ваше запитання щодо футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав. Я ще раз говорю, я нікого нікуди не відпускав. Поки все.

Чи продовжую я фінансувати Металіст? Якщо ви самі все знаєте про перспективи, чого ви мені ставите це питання. Ви ж бачили результати мого заняття Металістом один і другий раз.

Металіст житиме, мільярд відсотків. Зі мною? Без мене він і не жив", – сказав Ярославський в інтерв'ю каналу Чистий підкаст.