Ніхто не хоче виступати за Мордор. Російські гросмейстери тікають з країни

Російські шахісти не хочуть виступати під прапором своєї країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Рано-вранці 24 лютого Росія без оголошення війни віроломно вторглася в Україну. Спортсмени з країни агресора по-різному відреагували на війну. Частина відкрито підтримує кривавого маніяка Путіна у всіх його злочинних діях.

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Більшість російських спортсменів відмовчуються, боячись переслідування влади. Але є серед них і такі, хто виступив проти війни та покинув Росію.

За даними головного шахового сайту світу Chess.com, не збираються повертатися на свою батьківщину сім російських гросмейстерів. Причина одна – неприйняття війни, яку розв'язала путінська Росія.

Гросмейстери Дмитро Андрейкін, Володимир Федосєєв і Олександр Предке не повернулися до Росії після турнірів Гран-Прі ФІДЕ у лютому-березні цього року. За даними джерела, Андрейкін зараз знаходиться в Північній Македонії, Предке – в Узбекистані, а Федосєєв гостює у свого секунданта Данила Юффи в Іспанії, де до гросмейстерської компанії приєднався Кирило Алексєєнко.

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Після участі у турнірі у Белграді, залишитися у столиці Сербії вирішив москвич Олексій Сарана. Вирішив залишитись в Іспанії Микита Вітюгов.

Російська чемпіонка світу з шахів Олександра Костенюк також не планує найближчим часом повертатися до Москви.

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Усі перелічені гросмейстери поміняли прапор Росії на прапор ФІДЕ, щоб брати участь у міжнародних турнірах Але це ще далеко не остаточний список спортсменів, які відмовилися виступати під своїм прапором. Поповнення слід чекати найдлижчим часом, і не лише у шахах.

Раніше ми повідомляли, що головний шаховий сайт світу Chess.com забанили у РФ. Причина заборони – на сайті були російськомовні статті про війну в Україні.