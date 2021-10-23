23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець 1
Львів 1
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Нічия влаштувала всіх. Чорноморець і Львів набрали перші очки за три тури

Сергій Шаховець
23 жовтня, 21:34
Матч в Одесі завершився внічию 1:1, яка перервала двоматчеву серію поразок обох команд

Матч 12-го туру УПЛ Чорноморець - Львів / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок аутсайдерів в Одесі завершував суботню програму 12-го туру чемпіонату України .

Обом командам, як ковток повітря, була необхідна перемога у звітному матчі.

Реклама

У першій половині гри активніше в атаці грали господарі поля, але по-справжньому небезпечних моментів було створено вкрай мало.

На другий тайм молоді гравці Чорноморця вийшли з єдиною метою досягти бажаного результату. І на 71-й хвилині гри фортуна посміхнулася "морякам".

Реклама

Смирний перед штрафним суперника відпасував на Михайленка, який завдав удару – після рикошету від Лекі м'яч в залетів у ворота Ільющенкова – 1:0.

Підопічні Дулуба відігралися через кілька хвилин. Після навісу з правого флангу м'яч в ворота Кучерука забив Ернест.

Реклама

У час, що залишився обидва суперники мали шанси вирвати перемогу, але м'яч або влучав у поперечину, або йшов вище воріт.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Чорноморець – Львів – 1: 1

Голи: Михайленко (71) – Ернест (77)

Чорноморець: Кучерук, Дубко, Біловар, Вантух, Путря, Кузик (Авагімян, 70), Михайленко, Вачіберадзе (Ісаєнко, 69), Смирний, Цітаішвілі, Бугай (Ванат, 70).

Львів: Ільющенков, Брікнер, Романчук, Лека, Якимець (Ременяк, 59), Чір'як (Нич, 59), Довгий, Зозуля (Грисьо, 75), Ернест, Політило, Альваро (Семенів, 67).

Чорноморець і Львів заробили по одному балу в Одесі і піднялися на одну сходинку в турнірній таблиці.

Реклама