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Нічого собі бій! Усик провів битву поглядів із нокаутером із Броварів

Андрій Трофімов
27 листопада, 20:51
Зійтися віч-на-віч з Олександром Усиком ризикнув Назрі Рагімов, який на 40 кілограмів легший за суперважа

Усик vs Рагімов / Фото: Instagram

У Олександра Усик, який готується відправити на пенсію Ентоні Джошуа, намалювався несподіваний суперник.

Дуель поглядів із ним провів 20-річний Назрі Акбер Огли Рагімов, який бився у дивізіоні Василя Ломаченка – легкій вазі, а нещодавно піднявся до першої напівсередньої категорії (63,5 кг).

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Судячи з фото, обидва бійці, Усик та Рагімов, незважаючи на різницю у вазі, налаштовані рішуче.

"Подивився в очі страху", – написав у себе в Instagram Рагімов.

А на запитання одного з фоловерів, коли бій з Усиком, Назрі відповів: "Скоро".

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Щоправда, додав при цьому смайлик.

Більшість підписників зійшлися на думці, що дуель поглядів Усика та Рагімова була лише мотивуючим тренуванням – Усик зарядив упевненістю знайомого боксера перед наступними поєдинками останнього.

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Зауважимо, що Назрі Рагімов проживає у Броварах, де свого часу розпочиналася кар'єра братів Кличків. На його рахунку на профі-рингу – 9 перемог (6 нокаутом) та 3 поразки.

До речі, нещодавно Віталій Кличко дав прогноз на бій Усик – Ломаченко, якби такий відбувся. "Я можу відразу сказати, що Усик переможе, тому що він важчий", – заявив Кличко.

Дивіться, як Усик у вересні здолав Джошуа