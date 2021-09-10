Неймовірна перестрілка в Руані: ХК Донбас зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів

ХК Донбас поступився Руану в Лізі чемпіонів / Фото: ХК "Донбас"

У своєму третьому матчі в Лізі чемпіонів Донбас зустрічався на виїзді з Руаном. Нагадаємо, що в першій своїй зустрічі сильнішими були українці, здобувши історичну перемогу в хокейній Лізі чемпіонів з рахунком 2:1.

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Перший період пройшов у рівній боротьбі, з якого донеччани зуміли вичавити максимум – за 15 секунд до сирени Андрій Бірюков відправив шайбу у ворота "драконів" – 1:0!.

В середині другого періоду Руану вдалося відігратися і вийти вперед. Ці голи чемпіони Франції організували менш ніж за 3 хвилини.

Донеччанам зуміли відігратися за допомогою потужного кидка Андрія Сигарева. Він забив після виграного Бірюковим вкидання – 2:2!

У третьому періоді перестрілка продовжилася. Вперед вийшли господарі, але вже через 20 секунд рахунок знову став рівним! Дебютним голом у ХЛЧ відзначився Віталій Лялька. Шайба по неймовірній траєкторії опустилася за спину голкіперові Руана – 3:3.

На жаль, суперник Донбасу все-таки зумів довести справу до перемоги. Французи встигли оформити четверту шайбу і перемогли 4:3.

Донбас зазнав першої поразки в ЛЧ в основний час, але після трьох турів команда має 4 очки і зберігає шанси на плей-оф.

У неділю команда Павла Мікульчика в гостях зіграє проти данського Рунгстеда.

Ліга чемпіонів. Група G. 3 тур.

Руан – Донбас 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 19:45 Бірюков (Жулдіков, Шишлянніков) – 0:1, 29:04 Гуттіг (Ламп'є, Вігнерс) – 1:1, 31:51 Джонстон (Гімон) – 2:1, 35:00 Сігарев – 2:2 , 43:00 Рейно – 3:2, 43:14 Лялька (Буценко) – 3:3, 53:35 Жілбер – 4:3