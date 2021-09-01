Невдачі Петракова тривають: на матч проти Франції Україна втрачає головну зірку

Олександр Зінченко пропустить матч проти Франції / Фото: Reuters

Україна упустила перемогу над Казахстаном, а тут ще й лідер команди пропустить наступний матч.

Це додасть головного болю новому головному тренеру збірної України Олександру Петракову, адже гравець Манчестер Сіті є ключовим гравцем нашої команди.

Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Однак в чотирьох матчах відбору на мундіаль в Катарі Зінченко примудрився заробити дві жовті картки – по одній в першому і в другому матчі проти Казахстану. Відео голів та огляд матчу Україна – Казахстан є на нашому сайті.

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Матч проти Франції пройде 4 вересня в Києві на "Олімпійському". На цей момент французи випереджають Україну на три очки, але мають матч в запасі. Сьогодні вони зіграють з Боснією і Герцеговиною.

Огляд матчу Казахстан – Україна: