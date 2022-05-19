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Немає сенсу розмовляти з божевільним. Кличко знає, як зробити боляче Путіну

Сергій Шаховець
19 травня, 15:08
Легенда світового боксу Володимир Кличко системно виступає за повну ізоляцію Росії на всіх фронтах

Доктор Сталевий Молот знає, що треба робити з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко вважає безглуздим вести переговори з диктатором Росії. Бункерний старець несамовитий і на нього давно чекає палата у психіатричній лікарні.

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А ось що справді може вплинути на країну-агресора, то це санкції. Причому усунення спортсменів із Росії від усіх змагань грає у цьому важливу роль.

Що б я сказав Путіну? Немає можливості якось змінити або вплинути на нього. Немає шансів переконати його зупинити цю війну. Він божевільний, а який сенс розмовляти з несамовитим?

Потрібна абсолютна економічна ізоляція Росії. Спортсменів із РФ необхідно усунути від усіх змагань, у тому числі й від участі в Олімпійських іграх, адже Росія зараз асоціюється у всього світу з війною та вбивствами.

Це і є відповідь на ваше запитання. Що я сказав би Путіну? Вважаю, що справи говорять голосніше за слова. Потрібна повна ізоляція: і економічна, і навіть спортивна. Ізоляцію відчують всі. І це буде боляче", – цитує Кличка vringe.com.

Володимиру Кличку – 46!

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Зазначимо, Володимир Кличко з початку агресії допомагає Україні протистояти воєнній агресії Росії.

Раніше ми повідомляли, що Кличко-молодший змушений відмовитись від своєї мрії побити рекорд американського боксера Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном в історії. Українець планував викликати на поєдинок чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Ф'юрі забрав чемпіонські пояси у Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні