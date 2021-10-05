Нечувані вольності: в Ірані на футбол пустять жінок

Яскрава вболівальниця збірної Ірану / Фото: AFP

Влада Ірану знову зглянулася і вирішила пустити жінок на футбол. Вперше за два роки вболівальниці зможуть прийти на стадіон.

Вони підтримають національну команду у відбірковому поєдинку ЧС-2022 проти Кореї.

Реклама

Читайте також: Фанатка з Ірану підкорила соцмережі своїм зовнішнім виглядом

Остання гра в присутності жінок відбулася у жовтні 2019 року. Тоді збірна Ірану виграла у Камбоджі (14:0).

Реклама

Зустріч з Кореєю відбудеться 12 жовтня. У турнірній таблиці Іран після двох матчів йде на першому місці – 6 очок, друга Корея – 4 очка.

В Ірані жінки не могли відвідувати футбольні матчі протягом останніх чотирьох десятиліть. До останнього часу вони могли дивитися ігри тільки в спеціалізованих зонах на великих екранах. В таких умовах вболівальницям доводилося вдаватися до різних способів обійти заборону. Так одного разу іранські жінки наклеїли бороди, щоб потрапити на футбольний матч.