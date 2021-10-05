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Нечувані вольності: в Ірані на футбол пустять жінок

Любомир Луканюк
5 жовтня, 10:00
Вперше за два роки іранські вболівальниці зможуть прийти на стадіон, щоб підтримати національну збірну у відбірковому турнірі чемпіонату світу

Яскрава вболівальниця збірної Ірану / Фото: AFP

Влада Ірану знову зглянулася і вирішила пустити жінок на футбол. Вперше за два роки вболівальниці зможуть прийти на стадіон.

Вони підтримають національну команду у відбірковому поєдинку ЧС-2022 проти Кореї.

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Остання гра в присутності жінок відбулася у жовтні 2019 року. Тоді збірна Ірану виграла у Камбоджі (14:0).

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Зустріч з Кореєю відбудеться 12 жовтня. У турнірній таблиці Іран після двох матчів йде на першому місці – 6 очок, друга Корея – 4 очка.

В Ірані жінки не могли відвідувати футбольні матчі протягом останніх чотирьох десятиліть. До останнього часу вони могли дивитися ігри тільки в спеціалізованих зонах на великих екранах. В таких умовах вболівальницям доводилося вдаватися до різних способів обійти заборону. Так одного разу іранські жінки наклеїли бороди, щоб потрапити на футбольний матч.

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