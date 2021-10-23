Ненудний гороскоп на сьогодні: Левам не заблукати б в коридорі, а Дівам варто зменшити темп

Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Після робочої п'ятниці не менш робоча субота надихне вас нарешті зайнятися спортом, або потягне на улюблений диван.

Невдачі наших футбольних грандів, які наткнулись на РЕАЛьні іспанські скелі, компенсувала скромна команда УПЛ. ЗОРЯ надії, що рейтинг команд УЄФА не досягне дна, засяяла після перемоги в Софії.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овнам сьогодні не слід заглядати далеко вперед у професійній діяльності.

Короткострокові плани роботи – ось на чому слід зосередитися навіть у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Сьогодні вам доведеться прожити захоплюючий день. Важливо: ви навчитеся виражати свої почуття більш змістовно і з більшою користю для себе.

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Кубок світу з шорт-треку, що проходить сьогодні в Китаї, відбудеться без вашої участі на трибуні. І навіть це вас не повинно збентежити.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні у вас будуть чудові відносини з близькою людиною. Це дозволить розуміти один одного без слів. До вечора ви відчуєте астральний вплив в чарівності еротичної магії.

Вас не відверне навіть трансляція матчу Баварія – Хоффенхайм з Мюнхена, особисте життя важливіше.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні до Раків знову прийде відчуття, що давно пора б зібратися у відпустку. Інтернет підкаже, де шукати екзотичні віддалені місця, спокій сільської місцевості або міста сили і мистецтва.

А зірки допоможуть з вибором!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Левам слід пам'ятати, що коридор можливостей хоч і прямий, але є ще й бічні двері. На них немає табличок, тому обережно з вибором куди увійти.

Вночі кваліфікація Гран-Прі Формули-1 в США, ось де потрібна швидкість прийняття рішень!

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Прийшов час трохи зменшити темп. Ви не на фініші Спартакіади, і перед вами не стометрівка. Вихідні – найзручніший час для того, щоб зупинитися, озирнутися, роздивитися обличчя в натовпі.

І не пропустіть нові можливості, життя прекрасне!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

У цей суботній день намагайтеся уникати надмірних навантажень, будьте готові до різких перепадів температури.

До зимової Олімпіади в Китаї ще далеко, так що є час психологічно загартуватися перед переглядом виступів українських спортсменів по телевізору.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сонце переходить від Терезів до знаку Скорпіона, і це прекрасний час, навіть шанс втілити свої мрії в життя. Але слід не поспішати і все обміркувати.

Вікно можливостей буде широко відчинене ще деякий час, ви встигнете!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Чоловіки і жінки Стрільці по життю веселі люди. Буває, що і до нерозсудливості. Не слід стрибати з трампліна – сьогодні ви ще не готові!

Ви і так на висоті, здійсніть задумане в наступний раз.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Успіх, який вас чекає, нікуди не дінеться. Тому можна розслабитися, і провести вечір суботнього дня в компанії налаштованого на трансляції чергового туру Бундесліги телевізора.

Або переключитися на матч Болонья – Мілан, теж цікаво.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолії, ви як завжди готові боротися з несправедливістю. Але сьогодні пригальмуйте. Світ, завдяки вашому втручанню, не такий вже й поганий.

Зрозуміло, що вам під силу всі змагальні практики. Хто б сперечався?

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби, сьогодні вам буде легко спілкуватися з людьми на емоційному рівні. Навіть якщо ви і помітите протиріччя, вас це не збентежить.

Харизма і інтелект, властиві вам, як завжди згенерують ті креативні ідеї, що завжди в топі.