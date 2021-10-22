Ненудний гороскоп на 22 жовтня: Овни дізнаються багато нового, а Раки потраплять в завал

Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters
Сьогодні нас всіх чекає потік аналітичної критики за результатами третього туру Єврокубків, що дозволить багатьом порозмірковувати на тему, що м'яч, як не крути, круглий. А футбольне поле не картопляне.
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Ви будете виключно уважні до тих, хто вам близький. Випадково, або завдяки вашій вродженый інтуїції, ви дізнаєтеся багато зоряних секретів.
Наприклад, що на Олімпійському стадіоні в Києві місцеві динамівці завжди намагаються вибрати ту половину поля, щоб у другому таймі атакувати суперника на Бессарабські ворота.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Сьогоднішній день для вас – це час споглядання і роздумів. Втрачені можливості і нереалізовані плани здадуться вам досить незначними, або навіть дрібними в порівнянні з тим, що відкриється у вашому житті абсолютно несподівано.
Як для збірної Данії з футболу 1992 року, коли команда вирушила на Євро замість Югославії, що вибула з політичних міркувань. І данці, розтрощивши всіх топів, стали чемпіонами.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Важливий день! Щоб отримати максимум задоволення в любові і успіх на роботі, вам слід прислухатися до того, що пропонують вам зірки.
Сьогодні ви переконаєтеся: поради зіркового тренера ще як допоможуть в житті!
РАК. 22 червня – 22 липня
Сьогодні Ракам весь день судилося вибиратися з завалів робочої рутини. Можливо, прийде розуміння того, що спочатку неяскравий результат теж приносить успіх.
Як збірній України на минулому Євро – всього один виграш в групі, а дійшли до чвертьфіналу!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Зірки рекомендують: зроби перерву! Це дозволить насолодитися моментами близькості, пережитими з вашим партнером.
Астральна ситуація нагадує, що навіть футболісти з мільйонними гонорарами йдуть з поля після першого тайму. Їм, як і вам, необхідно вгамувати спрагу в гонитві за респектабельним і комфортним життям.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Дурна приказка "п'ятниця-розпусниця" сьогодні не про вас. Сприятливий день махнути на каток в найближчому парку, але лід розтанув ще минулої весни.
Згадавши, що спорт високих досягнень це все-таки про вас, можна насолодитися переглядом матчів баскетбольної Євроліги – буде цікаво!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Сьогодні – ніяких коливань! Сьогодні день цікавих подій. Ваша допитлива натура спонукає вас досліджувати нові кордони і почати пошук нових форм реалізації можливостей.
Як це дозволив собі Паненка з 11-ти метрів у фіналі Євро-76.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Сьогодні зірки будуть заохочувати діалог з товаришами по службі. Не варто напружуватися на роботі, можна поговорити, і в бесідах робочий час пролетить швидко. День зміцнить і без того стійку впевненість – ви чарівні!
А ввечері вас чекають щасливі моменти, наприклад, повтор футбольних матчів Ліги Чемпіонів.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Ваші відносини з партнером базуються на його розумінні ваших потреб. Сьогодні саме час заявити про ваше давнє бажання зайнятися спортом високих досягнень.
Наприклад, покататися на "банані" в південних морях.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Увечері зірки подарують вам гарний настрій і можливості для розваг. Вечірка вдасться на славу! Зірки пророкують вам цікаву зустріч з розумним співрозмовником і дискусію.
Наприклад, чому українські клуби набрали такий мізер очок після трьох турів Ліги чемпіонів.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Сьогодні день спілкування з рідними в тісному сімейному колі. Місяць сьогодні в Тельці, світило подарує вам свою увагу, а Плутон впевненість і задоволення від усього, що сьогодні вас чекає.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Притаманні Рибам розсудливість і серйозність – досить вагома компанія, яка з вами завжди.
Тому і ставки на результати матчів Бундесліги, що пройдуть в найближчі вихідні, стануть для вас успішними і результативними. Зірки радять не сумніватися!