Ненудний гороскоп на 22 жовтня: Овни дізнаються багато нового, а Раки потраплять в завал

Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Сьогодні нас всіх чекає потік аналітичної критики за результатами третього туру Єврокубків, що дозволить багатьом порозмірковувати на тему, що м'яч, як не крути, круглий. А футбольне поле не картопляне.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Ви будете виключно уважні до тих, хто вам близький. Випадково, або завдяки вашій вродженый інтуїції, ви дізнаєтеся багато зоряних секретів.

Реклама

Наприклад, що на Олімпійському стадіоні в Києві місцеві динамівці завжди намагаються вибрати ту половину поля, щоб у другому таймі атакувати суперника на Бессарабські ворота.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогоднішній день для вас – це час споглядання і роздумів. Втрачені можливості і нереалізовані плани здадуться вам досить незначними, або навіть дрібними в порівнянні з тим, що відкриється у вашому житті абсолютно несподівано.

Як для збірної Данії з футболу 1992 року, коли команда вирушила на Євро замість Югославії, що вибула з політичних міркувань. І данці, розтрощивши всіх топів, стали чемпіонами.

Реклама

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Важливий день! Щоб отримати максимум задоволення в любові і успіх на роботі, вам слід прислухатися до того, що пропонують вам зірки.

Сьогодні ви переконаєтеся: поради зіркового тренера ще як допоможуть в житті!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні Ракам весь день судилося вибиратися з завалів робочої рутини. Можливо, прийде розуміння того, що спочатку неяскравий результат теж приносить успіх.

Реклама

Як збірній України на минулому Євро – всього один виграш в групі, а дійшли до чвертьфіналу!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Зірки рекомендують: зроби перерву! Це дозволить насолодитися моментами близькості, пережитими з вашим партнером.

Астральна ситуація нагадує, що навіть футболісти з мільйонними гонорарами йдуть з поля після першого тайму. Їм, як і вам, необхідно вгамувати спрагу в гонитві за респектабельним і комфортним життям.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Дурна приказка "п'ятниця-розпусниця" сьогодні не про вас. Сприятливий день махнути на каток в найближчому парку, але лід розтанув ще минулої весни.

Згадавши, що спорт високих досягнень це все-таки про вас, можна насолодитися переглядом матчів баскетбольної Євроліги – буде цікаво!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні – ніяких коливань! Сьогодні день цікавих подій. Ваша допитлива натура спонукає вас досліджувати нові кордони і почати пошук нових форм реалізації можливостей.

Як це дозволив собі Паненка з 11-ти метрів у фіналі Євро-76.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогодні зірки будуть заохочувати діалог з товаришами по службі. Не варто напружуватися на роботі, можна поговорити, і в бесідах робочий час пролетить швидко. День зміцнить і без того стійку впевненість – ви чарівні!

А ввечері вас чекають щасливі моменти, наприклад, повтор футбольних матчів Ліги Чемпіонів.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ваші відносини з партнером базуються на його розумінні ваших потреб. Сьогодні саме час заявити про ваше давнє бажання зайнятися спортом високих досягнень.

Наприклад, покататися на "банані" в південних морях.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Увечері зірки подарують вам гарний настрій і можливості для розваг. Вечірка вдасться на славу! Зірки пророкують вам цікаву зустріч з розумним співрозмовником і дискусію.

Наприклад, чому українські клуби набрали такий мізер очок після трьох турів Ліги чемпіонів.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні день спілкування з рідними в тісному сімейному колі. Місяць сьогодні в Тельці, світило подарує вам свою увагу, а Плутон впевненість і задоволення від усього, що сьогодні вас чекає.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Притаманні Рибам розсудливість і серйозність – досить вагома компанія, яка з вами завжди.

Тому і ставки на результати матчів Бундесліги, що пройдуть в найближчі вихідні, стануть для вас успішними і результативними. Зірки радять не сумніватися!