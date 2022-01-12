Неприємний дзвіночок перед Олімпіадою: українки провалили спринт у Рупольдінгу

Ельвіра Еберг стала переможницею спринтерської гонки у Рупольдингу / Фото: Getty Images

Сьогодні у німецькому Рупольдінгу стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. У жіночій спринтерській гонці на 7,5 км взяли участь 111 спортсменок.

Україну у спринті представляли п'ять біатлоністок: Юлія Джима, Ірина Петренко, Валя Семеренко, Дар'я Блашко та Анастасія Меркушина.

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Ідеальну стрільбу на двох вогневих рубежах показала Ірина Петренко, але у швидкості серйозно поступалася суперницям і в підсумку зайняла лише 41-е місце.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з одним промахом фінішувала на 37-му місці. Юлія – єдина з українок, хто потрапив до залікової зони.

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А переможницею спринту стала шведська біатлоністка Ельвіра Еберг. Шведка на одному подиху пройшла всю дистанцію та показала час 19:45,2.

Срібло здобула Марте Ройселанд із Норвегії, а бронзу італійка Доротея Вірер.

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Результати гонки:

1. Ельвіра Карін Еберг (0+0) 19:45,2

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +21,6

3. Доротея Вірер (0+0) +29,7

...

37. Юлія Джима (1+0) +1:45,8

41. Ірина Петренко (0+0) +1:56,5

47. Валя Семеренко (1+0) +2:03,9

82. Дар'я Блашко (1+0) +2:59,0

88. Анастасія Меркушина (1+1) +3:09,4