Непереможений німецький боксер помер під час бою

Муса Ямак провів вісім боїв і всі виграв

38-річний німецький боксер Муса Ямак знепритомнів перед третім раундом поєдинку проти Хамзи Вандери з Уганди. Спортсмена швидко доправили до лікарні, але він так і не опритомнів.

За висновками медиків, боксер помер від інфаркту. Раніше ми розповідали, що смерть футболіста дружина зняла на відео.

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Як повідомляють очевидці, Ямак уже збирався вийти на третій раунд бою, коли раптово знепритомнів. Організатори негайно викликали швидку, але врятувати боксера не вдалося.

Муса Ямак виступав на професійному рингу з 2017 року, провівши за цей час вісім поєдинків, у яких він здобув вісім перемог.

Раніше ми писали, що у Маріуполі від російського снаряду загинув чемпіон Європи з боксу Олексій Купирєв.