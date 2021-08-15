Непереможний Колос уникнув поразки в грі з Рухом (відео)

Колос і Рух не визначили переможця в очній сутичці / Фото: официальный сайт УПЛ

Цими вихідними проходить 4 тур УПЛ. У п'ятницю Шахтар здолав Металіст-1925, а вчора Десна виявилася сильнішою за Дніпро-1. До того ж Верес і Ворскла, а також Зоря з Минаєм розписали нічию.

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Сьогодні ж в чемпіонаті України намічені два поєдинки. Перший з них пройшов в Ковалівці, де місцевий Колос грав з Рухом. Команда Костишина йшла в середині турнірної таблиці, тоді як Рух здобув свою першу перемогу лише в минулому турі після зміни тренера.

Львів'яни були активнішими в першому таймі та домоглися свого ще до перерви. Після подачі зі штрафного м'яч спокійно прийняв Борячук і пробив у вільний кут Волинця. Та й без цього у Руху були непогані моменти, щоб збільшувати рахунок. А вже у другому таймі активізувався Колос.

Ще в першому таймі тренер господарів був змушений міняти травмованого Нурієва, а після перерви Костишин запустив Нгамбу, Ільїна та Січінаву. Це істотно пожвавило атаку господарів. Не підкосило Колос і вилучення Рома, який за чотири хвилини заробив два попередження і достроково залишив поле.

Зрівняти рахунок вийшло в середині тайму. Нгамба від душі приклався до м'яча з-за меж карного майданчика і потрапив у натовп гравців. Першим зорієнтувався Новак, який забив у порожній кут воріт Бандури.

Кінцівка зустрічі пройшла під диктовку Колоса, тоді як Рух намагався засушити гру. У підсумку львів'яни свого домоглися і набрали четвертий бал в нинішньому сезоні.

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Ковалівці ж з п'ятьма очками та матчем в запасі підіймаються на 8 місце. Через тиждень Колос прийме Олександрію, тоді як Рух відправиться в гості до Дніпра-1.

Колос – Рух 1:1

Голи: Новак, 65 – Борячук, 24

Колос: Волинець – Ром, Гавриш, Новак, Саків – Задоя (Нгамба, 56), Чурко – Нурієв (Мілько, 26), Костишин (Ільїн, 46), Дієго (Золотов, 60) – Лисенко (Січінава, 46).

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Дідик, Мисик – Карасюк, Оріховський (Оріховський, 90+4) – Климчук, Федорчук, Бойчук (Кузик, 83) – Борячук (Кондраков, 76).

Попередження: Ром, Січінава, Нгамба – Дідик, Кондраков.

Вилучення: Ром.

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