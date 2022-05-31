1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Не можна співчувати Україні! Гучна заява із Шотландії

Павло Василенко
31 травня, 12:22
Колишній форвард шотландської збірної Чарлі Ніколас вважає, що у футболі не потрібно жаліти українців та дарувати їм путівку на ЧС-2022

Чарлі Ніколас закликає Шотландію обіграти Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже завтра збірна України зіграє проти Шотландії стиковий матч ЧС-2022. Напередодні легенда шотландського футболу Грем Сунесс заявив, що вболіватиме за нашу команду.

Проте з ним категорично не погоджується колишній нападник збірної Шотландії Чарлі Ніколас.

Реклама

"Суннес заявив, що він чекає на перемогу України. Усі ми маємо право на свою думку. Але я його не підтримую. Я хочу, щоб Шотландія виграла.

Я чітко розумію, чому люди бажають виходу України на ЧС-2022 з огляду на те, що відбувається в їхній країні. Але у футболі не можна дозволити собі співчуття.

Шотландія має віддати все, щоб перемогти. Не забувайте, що ми востаннє грали на мундіалі 24 роки тому", – сказав Ніколас в інтерв'ю Daily Record.

Тренування футболістів збірної Шотландії

Раніше Андрій П'ятов розповів про підготовку до матчу плей-офф ЧС-2022. Футболісти провели двосторонній спаринг, змоделювавши гру проти Шотландії.

А вчора ввечері наша команда вилетіла до Глазго.

Реклама