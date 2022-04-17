Не можна інтереси клубу ставити вище за збірну. Вацко дорікнув керівництву Динамо у відсутності єдності

Вацко не розуміє рішення Луческу та Суркіса не відпускати футболістів до збірної / Фото: Колаж: Сьогодні

Воєнна агресія Росії поставила на паузу чемпіонат України з футболу. За відсутності офіційних поєдинків Динамо та Шахтар грають благодійні матчі в Європі.

Лише збірна України у червні зіграє матчі Ліги націй та відбірковий поєдинок на ЧС-2022. Щоб краще підготуватися до відповідальних поєдинків, наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков проведе збір у Словенії, на який викликав 25 футболістів, серед них 12 динамівців.

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Але з цим рішенням категорично не згодне керівництво Динамо, яке вважає, що в клубі футболісти краще підготуються до матчів збірної. Проти такого підходу виступив відомий футбольний коментатор Віктор Вацко.

"Зараз, як ніколи, для всієї України важлива лише одна футбольна команда – національна збірна України. Це, в принципі, однозначно та категорично. До того ж саме збірна України буде єдиною нашою командою, яка в найближчому майбутньому має зіграти офіційні матчі.

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І я не можу зрозуміти, як можна ставити інтереси клубу вище за інтереси національної збірної. Особливо в цей час і за обставин, що склалися прямо зараз. Якби я був президентом Динамо, я не те що відпустив би гравців до збірної України в терміни, які потрібні її головному тренеру.

Я б не дорікав Петракову за відсутність домовленостей про контрольні матчі для збірної, а запропонував би йому, щоб у вже запланованих благодійних товариських матчах мого клубу – 1 травня проти Аустрії, 4-го – проти Базеля, 6-го проти Ренна, а 17-го проти Левськи – грав не мій клуб, а збірна України! Під керівництвом Петракова, зі складом, обраним Петраковим, за тактикою, обраною Петраковим, та із замінами, зробленими Петраковим, та у формі національної збірної!

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Петраков міг відмовитись. Але я точно запропонував би. На мій погляд, так – благородно, солідно, порядно та правильно для українського народу! Адже далеко не кожен переживає за Динамо, багато хто вболіває за інші клуби, футболісти яких не отримали дозволу покинути країну в період воєнного стану. А за збірну вболівають усі! Навіть ті, хто футболом цікавиться не дуже. І в тому, що збірна справді об'єднує країну як жодна інша футбольна організація, ми всі могли переконатися вже неодноразово!

Всі ми розуміємо, що глобально єдина цінність цих товариських матчів для клубів – збір коштів для народу України. І, певен, національна збірна України – найголовніша з усіх можливих команд України просто зараз – приверне у Європі більше уваги, ніж будь-який клуб. Плюс краще, якісніше підготується до великої кількості ОФІЦІЙНИХ (підкреслю це) матчів, які чекають на неї в червні.

Збірна України зіграє пізніше плей-оф / Фото: Reuters

Але, на щастя чи на жаль, я не президент Динамо. І віддаючи належне та поважаючи той факт, що клуб – це приватна власність, і людина, яка його фінансує, готова робити з ним усе, що забажає, можу лише знизати плечима від подиву позицією клубу.

І ще. Мені болить думка, куди зайде наш футбол, якщо навіть під час загальнонаціонального болю ми не можемо проявити єдність у нашому футболі", – написав Вацко у Facebook.

Раніше ексглава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич розкритикував рішення президента Динамо Ігоря Суркіса не відпускати футболістів до збірної України. Авторитетний спеціаліст закликав футболістів усе покинути та приїхати у збірну.