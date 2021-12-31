Деякі лідери збожеволіли: Луческу різко висловився про російську агресію

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У своєму побажанні на 2022 рік румунський тренер дуже точно дав характеристику того, що відбувається між двома країнами, хоч і не назвав винуватця на ім'я.

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"Давайте позбудемося цієї пандемії раз і назавжди! Очевидно, як і від психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією . Бо є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли. Я сподіваюся, що б не трапилося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде інший день", – сказав Луческу в інтерв'ю gsp.ro.

Мірча Луческу сподівається на світ у 2022 році / Фото: REUTERS

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Також Луческу порівняв поточний рівень чемпіонату України з тим, що був до його відходу.

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