Неадекватна грубість: футболіст врізав супернику, поки була пауза в грі

Неймовірно брутальний вчинок футболіста Лутона

В середині першого тайму півзахисник Генрі Ленсбері хотів швидко розіграти штрафний на свій половині поля, але йому завадив Райан Меннінг, що відкинув м'яч в сторону.

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Ленсбері скипів і з усієї сили вдарив гравця Суонсі по ногах, а потім розвів руки, мовляв не знає, чому його опонент корчиться від болю. Дивно, але рефері покарав Ленсбері лише жовтою карткою. До речі, Меннінг теж отримав "гірчичник".

Лють гравця ще більше викликає здивування, з огляду на те, що на той момент Лутон вів у рахунку 3:0. Але в підсумку господарі поля втратили перемогу – 3:3.

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