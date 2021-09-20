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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Неадекватна грубість: футболіст врізав супернику, поки була пауза в грі

Олександр Трикіша
20 вересня, 17:04
У матчі другого за силою дивізіону Англії між Лутон Таун і Суонсі стався кричущий інцидент. Футболіст Лутона відверто врізав супернику по ногах, але навіть не був видалений

Неймовірно брутальний вчинок футболіста Лутона

В середині першого тайму півзахисник Генрі Ленсбері хотів швидко розіграти штрафний на свій половині поля, але йому завадив Райан Меннінг, що відкинув м'яч в сторону.

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Ленсбері скипів і з усієї сили вдарив гравця Суонсі по ногах, а потім розвів руки, мовляв не знає, чому його опонент корчиться від болю. Дивно, але рефері покарав Ленсбері лише жовтою карткою. До речі, Меннінг теж отримав "гірчичник".

Лють гравця ще більше викликає здивування, з огляду на те, що на той момент Лутон вів у рахунку 3:0. Але в підсумку господарі поля втратили перемогу – 3:3.

Також ми писали, що воротар заїхав кулаком в голову своєму гравцеві після пропущеного гола. Жесть з Казахстану. Голкіпер Торпедо не стримався після того, як в його ворота влетіла шайбу. У люті воротар вдарив свого одноклубника.

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