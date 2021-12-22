Не помітили суперниць. Українки вийшли до 1/8 баскетбольного Єврокубку

БК Прометей пробився до 1/8 жіночого Єврокубку / Фото: FIBA

Перша зустріч суперниць закінчилася перемогою українок із перевагою у 14 очок. У домашньому поєдинку Прометею потрібно було зберегти перевагу першого матчу.

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Але результат зустрічі перевищив усі очікування. Українки здобули впевнену перемогу з перевагою у 31 очко і вийшли до 1/8 фіналу Єврокубку.

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EuroCup Women. 1/16 фіналу. Матч-відповідь (перший матч – 96:82).

Прометей (Слобожанське, Україна) – Фрібург (Фрібург, Швейцарія) – 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 30:12).

Прометей: Юркевічус (16 очок+8 підбирань+1 перехоплення), Холмс (17+9+4), Дубровіна (2+3+0), Аткінс (12+8+3), Балабан (10+3+1), Бабіч (12+5+3), Римаренко (9+3+1), Горобець (0+0+0), Ігнатченко (4+1+0), Мироненко, Мусієнко (3+2+0).

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Фрібург: Кроселж (12+8+6), Фора (2+3+0), Залі (2+1+0), Жиру (9+6+1), Діхіго-Браво (10+6+2), Жако (0 +3+2), Соллбергер, Стоянов (0+0+0), Фогг (4+6+1).

Нагадаємо, що Прометей виграв груповий раунд турніру, здобувши п'ять перемог у шести поєдинках. Вперше в історії український клуб вийшов до плей-оф Єврокубку.

У 1/8 фіналу Єврокубку суперницями Прометея будуть переможниці пари: Касторс Брейн (Бельгія) та Неве Давід Рамла (Ізраїль). Матчі відбудуться 13 та 20 січня 2022 року.

Дивіться відео перемоги Прометея над Фрібургом