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Не висока! Лунін отримав оцінку за перший матч у сезоні

Любомир Луканюк
6 січня, 08:56
Український голкіпер пропустив гол від клубу третього дивізіону, але Реал зумів пробитися до наступного раунду національного Кубка

Андрій Лунін / Фото: Twitter

Реал обіграв Алькояно (3:1) і вийшов до 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Вперше у сезоні за мадридський клуб зіграв український воротар Андрій Лунін.

Наш голкіпер Лунін пропустив 1 м'яч, зробив 4 сейви і зробив 6 точних передач за матч. Авторитетний портал SofaScore поставив оцінку Луніну – 6,9.

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Найгірші лише у Давида Алаби (6,6), Начо Фернандеса (6,6) та Мар'яно Діаса (6,5).

ОГЛЯД МАТЧУ

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Цей поєдинок став для українського голкіпера другим за три роки перебування в клубі.

До речі, напередодні Нового року Андрій зізнався, що зі своєю дружиною Анастасією вони чекають дитину.