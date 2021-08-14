Не вміють гідно програвати: тренер відповіла на істерію росіян після Олімпіади

Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Ашрам завоювала золоту медаль, залишивши позаду Діну Аверіну з РОК. У Росії вважають, що їх гімнастку засудили і тепер навіть бояться, що це повториться на Олімпіаді-2022 через півроку.

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"Це дійсно дуже неприємна ситуація, коли люди не вміють гідно програвати. Але я зустріла тренера Аліни Горносько з Білорусії, яка посіла третє місце. Вони теж були проти росіянок. Для мене всі, хто стояв на подіумі, повинні були там бути", – цитує Зуссман Ynet.

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що українській судді, яка назвала справедливим поразку Росії, бажають смерті. Лідії Виноградній дісталося за те, що, коментуючи результати художньої гімнастики на Олімпіаді, вона назвала заслуженою перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над росіянкою Діною Аверіною.