Не те що чоловік: Марина Бех-Романчук – без медалі на Олімпіаді

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters
Марина Бех-Романчук зробила 5 заступів у 6 спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося недостатньо – українка посіла п'ятий рядок.
До "бронзи" Ігор-2020 срібній призерці чемпіонату світу-2019 Марині Бех-Романчук не вистачило 9 сантиметрів.
Перемогла ж тут німкеня Маланка Міхамбо, яка стрибнула на сім метрів.
Олімпіади-2020. Стрибки в довжину
- 1. Маланка Міхамбо (Німеччина) – 7,00 м
- 2. Брітні Різ (США) – 6,97 м
- 3. Есе Бруме (Нігерія) – 6,97 м
- 5. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6,88 м
Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Чоловік Марини Бех-Романчук Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм
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