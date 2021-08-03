Змінити мову на: RU Перейти до новин

Не те що чоловік: Марина Бех-Романчук – без медалі на Олімпіаді

3 серпня, 06:55

Олег Люлька

Ще одна медальна надія України на Іграх в Токіо не виправдалася. Легкоатлетка, яку називають секс-символом нашого спорту, посіла лише п'яту сходинку в стрибках у довжину

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук зробила 5 заступів у 6 спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося недостатньо – українка посіла п'ятий рядок.

До "бронзи" Ігор-2020 срібній призерці чемпіонату світу-2019 Марині Бех-Романчук не вистачило 9 сантиметрів.

Перемогла ж тут німкеня Маланка Міхамбо, яка стрибнула на сім метрів.

Олімпіади-2020. Стрибки в довжину

Реклама

Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Чоловік Марини Бех-Романчук Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

Новини на цю ж тему:

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 3 серпня Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо Пережили бурю! Дві українки під жахливою зливою добігли до фіналу Олімпіади-2020 "Був у нас один тир – і той згорів": Український стрілок про невдачі на Олімпіаді
стрибки у довжину Марина Бех Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама