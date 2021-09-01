Не залишив суперникам і шансу на перемогу! Третє золото українського плавця на Паралімпіаді-2020

Максим Крипак золотий медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо український спортсмен поповнив медальний залік збірної золотою нагородою.

Плавець Максим Крипак виграв золото в запливі на 400 метрів вільним стилем, не даючи суперникам жодного шансу втрутитися в боротьбу.

Максим Крипак завоював золото Паралімпійських ігор / Фото: Reuters

Для 26-річного Крипака це вже третє золото у Токіо-2020. А всього на паралімпійських іграх українець виграв п'ять нагород: три золота, срібло і бронзу.

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На цей момент в активі українських паралімпійців 71 медаль: 16 золотих, 34 срібних і 21 бронзова. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

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