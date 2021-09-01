1 вересня 17:00
Казахстан --
Україна --
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Не залишив суперникам і шансу на перемогу! Третє золото українського плавця на Паралімпіаді-2020

Сергій Шаховець
1 вересня, 11:44
Український мультимедаліст Максим Крипак виграв третю золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо

Максим Крипак золотий медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо український спортсмен поповнив медальний залік збірної золотою нагородою.

Плавець Максим Крипак виграв золото в запливі на 400 метрів вільним стилем, не даючи суперникам жодного шансу втрутитися в боротьбу.

Максим Крипак завоював золото Паралімпійських ігор / Фото: Reuters

Для 26-річного Крипака це вже третє золото у Токіо-2020. А всього на паралімпійських іграх українець виграв п'ять нагород: три золота, срібло і бронзу.

Реклама

На цей момент в активі українських паралімпійців 71 медаль: 16 золотих, 34 срібних і 21 бронзова. У загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

Реклама