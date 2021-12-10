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Не подобається, що діється в Україні! Різка заява Ломаченка

Андрій Трофімов
10 грудня, 15:57
Український боксер порадив кожному ставитися до інших як до самого себе, тоді в усьому світі буде любов та порядок

Ломаченко закликав усіх жити в мирі / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко цієї суботи розпочинає новий шлях до титулів. У Штатах Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі.

Напередодні Василь зізнався, що хотів перемогти Теофімо Лопеса однією рукою. І прокоментував війну на Донбасі.

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"Звичайно, мені не подобається те, що відбувається у нас у країні. Я вважаю, що ми всі повинні жити у мирі та любові.

Я хочу, щоб усі люди поважали, любили та цінували один одного. Якщо кожен ставитиметься до інших як до самого себе, то у нас у світі буде порядок, мир та любов", – сказав Ломаченко американським журналістам.

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.


Василь Ломаченко vs Річард Коммі / Фото: Getty Images