12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Не награли на перемогу: лідер збірної України змирився з нічиєю з Боснією

Олександр Трикіша
13 жовтня, 01:01
Автор забитого м'яча у складі збірної України Андрій Ярмоленко незадоволений нічиєю в матчі проти Боснії і Герцеговини у відборі на ЧС-2022

Ярмоленко відкрив рахунок в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

Україна зіграла внічию з Боснією й ускладнила завдання виходу в плей-оф ЧС-2022. Путівку в стики нам не гарантує навіть перемога на виїзді.

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"Важка гра, незадоволені результатом. Але якщо бути відвертим, ми не награли на перемогу. Будемо працювати, все буде вирішуватися в Боснії. Треба робити висновки і брати три очки там.

Боснія сьогодні показала хорошу гру, це хороша команда, в якій є багато хороших футболістів. Була важка гра, нічийний результат – це те, на що дві команди награли", – зізнався Ярмоленко в ефірі каналу "Футбол-1".

А головний тренер збірної України Олександр Петраков ошелешив своїм коментарем після матчу: Думав, як би не програти у Львові. А ще тренер вибачився за результат перед уболівальниками.

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