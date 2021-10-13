Не награли на перемогу: лідер збірної України змирився з нічиєю з Боснією

Ярмоленко відкрив рахунок в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

Україна зіграла внічию з Боснією й ускладнила завдання виходу в плей-оф ЧС-2022. Путівку в стики нам не гарантує навіть перемога на виїзді.

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"Важка гра, незадоволені результатом. Але якщо бути відвертим, ми не награли на перемогу. Будемо працювати, все буде вирішуватися в Боснії. Треба робити висновки і брати три очки там. Боснія сьогодні показала хорошу гру, це хороша команда, в якій є багато хороших футболістів. Була важка гра, нічийний результат – це те, на що дві команди награли", – зізнався Ярмоленко в ефірі каналу "Футбол-1".

А головний тренер збірної України Олександр Петраков ошелешив своїм коментарем після матчу: Думав, як би не програти у Львові. А ще тренер вибачився за результат перед уболівальниками.