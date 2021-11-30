Не треба було злити українців! "Синьо-жовті" розгромили македонців у відборі на ЧС-2023

Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на чемпіонат світу / Фото: FIBA
Баскетболісти національної команди України провели свій перший домашній поєдинок у рамках відбору чемпіонату світу-2023. Суперником наших хлопців була збірна Північної Македонії.
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Після поразки у першому матчі від Грузії, українці мали реабілітуватися у грі з балканцами.
Старт зустрічі сплутав усі карти підопічним Айнарса Багатскіса. Після першої 10-хвилинки гості вели з перевагою у три очки – 14:17. У другому ігровому відрізку македонці зуміли мінімально наростити свій відрив – 16:17.
Переломною стала третя чверть ігрового часу, в якій українці нарешті заграли активніше в атаці і вже балканці опинилися у ролі наздоганяючих – 19:13.
У вирішальній 10-хвилинці українці спіймали кураж і підопічних Багатскіса було вже не зупинити. У результаті зустріч закінчилася перемогою "синьо-жовтої" команди з комфортним рахунком 78:61.
Відбірковий турнір чемпіонату світу. Група G.
Україна – Північна Македонія – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)
Україна: Пустовий (18 + 5 підбирань), Петров (6 + 7 підбирань), Близнюк (4 + 6 підбирань), Санон, Рендл, Лукашов (13 + 7 підбирань), Сидоров (13), Липовий (12), Павлов (9) , Зотов (3), Скапінцев.
Північна Македонія: Крстевськи (14), Мекіч (10), Робєв (4), Ніколов (3 + 6 перехоплень), Сіміч (3), Уайлі (12 + 9 підбирань), Маслінко (7 + 6 підбирань), Стояновський (6), Стаїч (2), Магдевський.
Найрезультативнішим гравцем матчу став український центровий Артем Пустовий, який набрав 18 очок і зробив 5 підбирань.
Після двох зіграних турів збірна України посідає 3 місце у групі G.
Два наступні поєдинки наша команда проведе у лютому 2022 року, а суперником "синьо-жовтих" буде лідер групи Іспанія.
Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія