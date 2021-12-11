"Не думала, що пройду перший етап". Українська біатлоністка – про дебютну естафету в сезоні

Ірина Варвинець / Фото: Getty Images

Українські біатлоністки через провальну стрілянину не змогли зачепитися за п'єдестал, але зуміли потрапити до ТОП-5 жіночої естафетної гонки на Кубку світу у Гохфільцені.

Ірина Петренко, більш відома як Варвинець, закінчила перший етап гонки на 11-му місці, використавши два додаткові патрони. Ось як прокоментувала свій виступ Ірина.

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"Чесно кажучи, я навіть не думала, як пройду цей перший етап. Хотілося зробити все краще, як я вмію. Звичайно, було хвилювання, бо це моя перша естафета на такому рівні. Дуже хвилювалася, чесно скажу. Якщо порівнювати зі спринтом, в естафеті було набагато краще: могла боротися, на фінішному колі теж могла додавати. По стрільбі – дуже довго, невпевнено, незадоволена.



Не можу поки що сказати, що відчуваю після повернення, бо це мої перші гонки на етапі Кубка світу. До цього я виступала на Кубку IBU, але там зовсім інший рівень", – сказала в інтерв'ю Суспільному Петренко.

Нагадаємо, у спринтерській гонці у Гохфільцені Петренко виступила провально та посіла 75-е місце.

Нинішнього сезону українка вже здобула медаль для нашої команди. У норвезькому Шушені Петренко принесла срібну медаль у жіночому суперспринті на Кубку IBU.

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