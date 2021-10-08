Не дочекаєтесь! Джошуа не дозволить Усику уникнути реваншу

Ентоні Джошуа не відпустить Олександра Усика / Фото: USYK17

WBC наказав, щоб переможець бою Ф'юрі з Деонтеєм Вайлдером воював з переможцем бою Ділліан Уайта з Отто Валліном, якщо тільки володар титулу WBC в суперважкій вазі не зможе влаштувати об'єднавчий бій з Усиком.

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Щоб це сталося, Джошуа повинен був дозволити Ф'юрі або Уайлдеру битися з Усиком, перш ніж вони проведуть реванш.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер Джошуа Едді Гірн в інтерв'ю IFL TV заявив, що Джошуа повинен провести повторний бій з Усиком якомога швидше.

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"Ми знаємо, що у Джошуа є пункт про матч-реванш з Усиком. Очікуємо, що бій відбудеться в березні. "Я не бачу ніякого сценарію, при якому Ей-Джей не бився б з Олександром Усиком. Вчора ввечері я розмовляв з Бобом Арумом, він подзвонив мені і розповів про можливості відійти в сторону. Джошуа не відступає. Якщо він буде готовий, а він готовий, він буде битися. Все, про що він думає сьогодні – це Олександр Усик", – цитує Гірна punditarena.com.