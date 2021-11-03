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"Не дотягуємо до цього рівня": Луческу прокоментував чергову поразку у Лізі чемпіонів

Павло Василенко
3 листопада, 08:36
У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо на НСК Олімпійський зустрічалося з Барселоною

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок завершився мінімальною поразкою київської команди з рахунком 0:1. Такий рахунок був і у столиці Каталонії.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу підбив підсумок зустрічі з Барселоною.

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"Ми потрапили в дуже складну групу, де три команди сильніші за нас. Ми намагаємося піднятися на їхній рівень, працюємо, ростемо. Ті голи, які ми забиваємо в чемпіонаті в таких же ситуаціях, у нас не виходить забивати тут. Але я вірю, що ми будемо рости.

Не варто забувати, що Динамо протягом п'яти років не брало участі у Лізі чемпіонів. А зараз два роки поспіль ми потрапляємо до складних груп. Поки що ми не дотягуємо до цього рівня.

Вважаю, що ми заслуговували здобути як мінімум нічию. Ми добре зіграли з Барселоною, на рівні з цією великою командою, і, як мінімум, заслуговували на нічию. Ми грали сміливіше, ніж у попередніх матчах, впевненіше контролювали м'яч, впевненіше йшли в атаку", – наводить слова румунського фахівця офіційний сайт Динамо.

Київська команда залишилася на останньому місці в групі Е, не забивши жодного м'яча у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

Груповий етап

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Група E