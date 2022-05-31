1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Названо місце реваншу Усик – Джошуа. З датою проблеми

Олексій Андрейцев
31 травня, 10:15
Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде в Саудівській Аравії, точну дату поєдинку назвуть трохи пізніше

Хірн: "Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 23 липня"

Промоутер Едді Гірн відкрив таємницю переговорів між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Боксери планують улітку провести реванш. Бій дуже чекає легенда UFC Конор Макгрегор.

"Ми вже погодили місце проведення поєдинку, зараз працюємо над датою. 23 липня все ще робоча дата. Офіційно про поєдинок буде оголошено найближчими днями.

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Бій відбудеться у Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події. Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови", – сказав Гірн в інтерв'ю iFL TV.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси.

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