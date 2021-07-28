На зло ворогам! Іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020

Свого часу Саїда Моллаї змушували програти у півфіналі чемпіонату світу 2019 року в Токіо через політичні причини, але він не збирався терпіти

Саїд Моллаї завоював срібну медаль Олімпіади / Фото: Reuters

Колишній іранський дзюдоїст Саїд Моллаї, який зараз представляє Монголію, на Олімпійських іграх в Токіо дістався до срібної медалі у вазі до 81 кілограма, поступившись золотом Таканорі Нагасе з Японії. І свою медаль він присвятив Ізраїлю, з яким у Ірану багаторічний конфлікт.

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Виявилося, що протягом багатьох років Ізраїль надавав підтримку спортсмену. Тоді як у травні 2021 року Іран заявив, що надасть ісламістськму угрупованню ХАМАС "всебічну підтримку" в боротьбі проти ізраїльтян.

"Спасибі Ізраїлю за хорошу енергію. Ця медаль також присвячена і Ізраїлю. Я сподіваюся, що ізраїльтяни задоволені цією нагородою. Спасибі", – цитує Саїда Times of Israel

Це перша олімпійська медаль Моллаї після того, як два роки тому він покинув Іран, розповівши, що тренери збірної наказали йому програти у півфіналі чемпіонату світу 2019 року в Токіо, щоб уникнути зустрічі з ізраїльським спортсменом Сагі Мукі у фіналі. Спочатку Моллаї переїхав до Німеччини, а потім отримав громадянство Монголії.

Раніше проти ізраїльтянина на Олімпіаді відмовився битися другий поспіль дзюдоїст.