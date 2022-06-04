Наші серця із народом України. Лідер збірної Уельсу про настрій перед грою у Кардіффі

Гарет Бейл стежить за війною в Україні / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Вже завтра в битві Уельс – Україна стане відомий володар путівки на ЧС-2022. Онлайн матчу Уельс – Україна пройде у нас на сайті.

Напередодні поєдинку у Кардіффі вінгер Реала Гарет Бейл розповів про підготовку до зустрічі.

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"За нас вболіватимуть трибуни, це головне. Ми розуміємо, які жахливі речі творяться в Україні. Наші серця з дітьми, сім'ями та людьми України. Ми всі відчували себе жахливо у цей час та не могли зробити надто багато. Але приходьте завтра, це гра у футбол. Ми хочемо перемогти. Домашні стіни – це величезна перевага. Ми любимо грати вдома та грати перед нашими вболівальниками. Для нас це котел і атмосфера, яку створюють уболівальники, лякає інші команди. Коли ми відчуваємо втому, вони співають гімн і дають нам додаткові рівні енергії, які нам потрібні. Ми розуміємо, що гра великого масштабу, але це гра у футбол, у якій ми маємо добре проявити себе.

Важко зрозуміти, чи це найважливіша для нас гра. Ми грали у півфіналі чемпіонату Європи. Це важливий матч, цього не приховати. Ми грали лише на одному чемпіонаті світу. Це сходинка, яку ми хочемо пройти. У нас важлива гра, яку ми намагаємося виграти, щоб досягти своєї мети", – сказав Бейл в інтерв'ю Wales Online.

Гарет Бейл після 0:4 від Данії / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Гарет Бейл залишить Реал у літнє міжсезоння. У складі королівського клубу валлієць провів дев'ять років та завоював 19 трофеїв.

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Україна зіграє з Уельсом у неділю, 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV" , а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

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Після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі у Лізі націй: 8-го та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, 11-го – з Вірменією.