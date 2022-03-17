Наше небо під захистом! Кличко подякував європейським країнам за військову допомогу

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Новий збройний транш від країн Заходу не залишився без уваги українських топ-спортсменів.

Одним із перших свою реакцію та подяку висловив легендарний український боксер Володимир Кличко, який продовжує перебувати у Києві. Англомовним зверненням до європейської громадськості Кличко поділився у соціальних мережах:

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"Я – українець. Дякуємо нашим європейським партнерам, які виконують нові військові поставки в Україну для забезпечення оборони нашого повітряного простору". Дякуємо Великій Британії, за постачання високотехнологічної оборонної техніки, за підтримку нас і нашої боротьби за незалежність. Ми боремося за нашу землю та наше майбутнє. Ми переможемо та відновимо нашу країну. Слава Україні!"

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З перших днів військового вторгнення Росії Володимир Кличко зайняв активну соціально-інформаційну позицію. Враховуючи величезну кількість підписників з усього світу, український боксер говорить про реалії війни в Україні.