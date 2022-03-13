Наша гордість! Україна – друга у загальному заліку Паралімпіади-2022

Останні золоті медалі Ігор поїхали в Україну / Фото: REUTERS
У Пекіні завершилися Паралімпійські ігри. Вони стали тріумфальними для збірної України.
У загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце! На рахунку наших спортсменів 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат українських паралімпійців за всю історію.
Останнє золото у скарбничку нашої команди принесли сьогодні лижники – Дмитро Суярко, Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський. Вони стали чемпіонами Ігор-2022 в естафеті.
Медальний залік Паралімпіади-2022:
Ось як Україна виступала на попередніх Іграх:
Пхенчхан-2018
- 6. Україна – 7, 7, 8 (22)
Сочі-2014
- 4. Україна – 5, 9, 11 (25)
Ванкувер-2010
- 5. Україна – 5, 8, 6 (19)
Турин-2006
- 3. Україна – 7, 9, 9 (25)
Солт-Лейк-Сіті-2002
- 18. Україна – 0, 6, 6 (12)
Нагано-1998
- 14. Україна – 3, 2, 4 (9)
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