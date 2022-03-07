Наша героїня Паралімпіади. Харків'янка творить історію у Пекіні

Оксана Шишкова вже завоювала два золота у Пекіні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна посідає друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022 у Пекіні за підсумками перших трьох днів змагань. На рахунку наших паралімпійців чотири золоті медалі, три срібла та одна бронза. На першому місці Китай – 7 золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород.

Вже два "золота" виборола 30-річна харків'янка Оксана Шишкова. У таких видах:

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Біатлон, спринт для спортсменів із порушенням зору;

Лижні гонки, довга дистанція класичним стилем.

Завтра о 08:00 ранку за київським часом Оксана візьме участь ще в одному змаганні у Пекіні – у біатлоні на середній дистанції, та може поповнити нашу скарбничку нагород.

На минулих Паралімпіадах Шишкова здобула десять медалей!

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У Сочі-2014 – 4 бронзи;

У Пхенчхані -2018 – 2 золота, 3 срібла та бронза.

Wikipedia наводить біографію спортсменки:

Оксана Валеріївна Шишкова народилася 10 червня 1991 року у Харкові. З трьох років займалася у секції акробатичної гімнастики. У сім років почала займатися кунг-фу. У десятирічному віці у неї погіршувався зір і вона отримала інвалідність по зору. З тринадцяти років почала займатися паралімпійською легкою атлетикою (100 м та 200 м), отримала звання "Майстра спорту України". 2003 року взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики. А вже з 2004 року, навчаючись у школі-інтернаті №12 для дітей із ослабленим зором, почала займатися лижними перегонами та біатлоном. Після закінчення школи у 2009 році вступила до Харківської зооветеринарної академії, на спеціалізацію "Кінолог".