На нас чекає весела рубка! Перша дуель поглядів Ломаченка і Коммі

Василь Ломаченко vs Річард Коммі / Фото: Getty Images
У ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок українського екс-чемпіона світу у трьох категоріях Василя Ломаченка (15-2, 11 КО) проти нокаутера Річарда Коммі (30-3, 27 КО) з Гани. До речі, африканський боксер також був чемпіоном світу за версією IBF у 2019 році.
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Напередодні сутички боксери провели фінальну прес-конференцію і першу дуель поглядів.
Обидва боксери перебували в гарному настрої і протистояння не вийшло.
Ломаченко сказав щось смішне африканцю і той вибухнув веселим сміхом. Потім боксери по-дружньому обнялися та обмінялися доброзичливими фразами.
Чи так весело буде хлопцям на рингу?
Нагадаємо, бій відбудеться в ніч проти 12 грудня на рингу в легендарному Медісон-Сквер-Гарден.
Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі складе 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.
У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Василю. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків бою наступна:
- виграш Ломаченка – 80%
- виграш Комі – 17%
- нічия – 3%