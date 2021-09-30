30 вересня 19:45
Зоря 0
Рома 3
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим: Редкач заступився за Усика

Андрій Трофімов
30 вересня, 22:21
Скандальний український боксер Іван Редкач зробив нову заяву. Він вирішив заступитися за Олександра Усика і знову образив український народ

Іван Редкач вчергове образив українців

Редкач опублікував у себе в Instagram скріншот новини з російського сайту з заголовком: "Російський громадянин України": боксер Усик збирається їхати в Крим".

Усик сам заявив, що відправиться в Крим, як тільки отримає свої чемпіонські пояси. Титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі дісталися українцеві після перемоги над Ентоні Джошуа.

Реклама

Читайте також: "Усик – наш!" – навіщо в Росії намагаються вкрасти перемогу України

Реклама

Редкача розгнівав такий заголовок, і він вирішив висловити все, що він думає про українців, хоча стаття була розміщена якраз на російському сайті. У ній були лише думки автора і місцевого політичного оглядача, ніякої реакції українців.

"Не пофіг, куди він поїде? Ось народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим. Розумничка, Саша", – прокоментував пост Редкач.

Нагадаємо, що деякий час тому Редкач заявив, що не любить українців і вважає їх жебраками в душі. Відзначимо, що вже багато років Іван живе в США.

Реклама

Реклама