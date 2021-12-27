Нагорода для тата: отець Ломанченко – номінант престижної премії

Анатолій Ломаченко вже отримував нагороду "Найкращому тренеру світу" / Фото: Instagram
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визначилася із претендентами на звання "Тренер року". Серед номінантів престижної премії знайшлося місце наставнику Василя Ломаченка – його батькові Анатолію Ломаченку.
Читайте також: Усик показав синів: тепер ясно, хто з них буде боксером (фото)
Конкуренцію Папаченку, як його називає Олександр Усик, складуть Едді Рейносо – тренер абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса, та Бен Девісон – тренер абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора.
"Цей рік був важливим для Анатолія Ломаченка, оскільки вони з Василем змогли повернутися на вершину боксу, впоравшись з травмами та болючими поразками.
Тепер Лома повернув місце на вершині рейтингу легкої ваги та сподівається зустрітися з чемпіонами у найближчому майбутньому", – йдеться у повідомленні WBA.
Додамо, що WBA буде обговорювати з фанатами кандидатів на звання тренера року через свої соціальні мережі, а нагороди будуть оголошені на початку 2022 року.
Нагадаємо, що у 2021 році Василь Ломаченко здобув дві перемоги. У червні Хай-тек достроково переміг Масайоші Накатані, тим самим закривши свою поразку від Теофімо Лопеса за очками.
А у грудні Лома здобув впевнену перемогу над Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що Анатолій Ломаченко вже ставав найкращим тренером світу за версіями боксерського порталу SecondsOut (2016), асоціації BWAA (2017 рік) та журналу The Ring (2018).