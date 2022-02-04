Наїзд у Пекіні: Росія та США посварилися на Олімпіаді

Танцювальні пари РОК і США / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська танцювальна пара Медісон Габбелл/Закарі Донох'ю зіткнулася на льоду Пекіна з дуетом з РФ Вікторія Синіцина/Микита Кацалапов під час розминки перед ритм-танцем командного турніру з фігурного катання

Пара із США

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Пара з РФ

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Росіяни звинувачують американця Закарі Донох'ю в тому, що той зачепив голову Вікторії Синіциної, проїжджаючи повз неї. Після цього Микита Кацалапов крикнув щось неприємне на адресу Донох'ю.

"Це етика на льоду. Ми перші почали свою зв'язку робити, і вони заїжджають. Хоча бачили нас, – наводить слова Кацалапова Спорт-Експрес. – Не пам'ятаю, що я сказав Донох'ю. Не пам'ятаю, російською чи англійською. Але щось сказав".

При цьому першопричиною скандалу Кацалапов назвав той факт, що на льоду одночасно розминалися аж п'ять пір – мовляв, було тісно.

Американська сторона поки що зіткнення з росіянами не коментує, а радіє своїй перемозі – Габбелл/Донох'ю виграли у пари Сініцина/Кацалапова ритм-танець, посприявши лідерству США після трьох видів командного турніру з восьми.

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РОК на другій сходинці.