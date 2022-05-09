Набрид снукер: Ронні О'Салліван зібрався в бої без правил

Педді готовий битися з Ронні / Фото: Колаж: Сьогодні

Легенда снукера Ронні О'Салліван нещодавно всьоме виграв чемпіонат світу. І вирішив на якийсь час спробувати себе в іншому виді спорту.

Ронні стверджує, що боєць UFC Педді Пімблетт запропонував провести спаринг. За словами О'Саллівана, він справді готується вийти в октагон.

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"Я завжди любив бокс. А потім, коли подивився кілька боїв UFC, полюбив змішані єдиноборства. Я побував у спортзалі Педді, подивився на його вправи та тренування. Планую вийти в клітку, поспарингувати", – зізнався О'Салліван.

Педді Пімблетт виступає у легкій ваговій категорії. За кар'єру провів 21 бій – 18 перемог та 3 поразки.

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Нагадаємо, що О'Салліван першим в історії досяг позначки в 1000 сенчурі за кар'єру.

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Раніше ми писали, що наречена Ронні О'Саллівана сховалася в морозильній камері під час теракту в Барселоні.