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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

З нас знущаються: російська спортсменка завила після п'яти днів у Пекіні

Андрій Трофімов
4 лютого, 18:21
Російська біатлоністка Валерія Васнєцова поскаржилася на жахливі умови у Пекіні. Спортсменка отримала позитивний тест на коронавірус, тому перебуває на самоізоляції

Васнєцова скаржиться на умови самоізоляції / Фото: Колаж: Сьогодні

Проте Васнецова вважає, що організатори Олімпіади-2022 просто знущаються зі спортсменів. До речі, спортсменку не хотіли пускати на рейс до Пекіна, ніби щось знали.

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Свої аргументи біатлоністка привела на сторінці в Instagram.

"Якщо ви думаєте, що тут годують так усіх, то ви помиляєтеся. На фото їжа нашого лікаря, він знаходиться в цьому ж готелі на два поверхи нижче за мене.

Це обід Васнєцова. Фото Instagram

Справа в тому, що тут на кожних дверях висить табличка з ім'ям та родом діяльності людини. У спортсменів висить обдертий листок, на якому все це зазначено, а в інших людей, причетних до Олімпіади (персонал, кореспонденти та інше), висить пластикова картка з усіма даними.

А так виглядає обід інших учасників ОІ-2022. Фото: Instagram

Так от, у кого на дверях висить та картка, приносять нормальну їжу, а спортсменам – цей жах. Праворуч від мене живе хлопець, спортсмен, і контейнери біля його дверей такі самі, як у мене.

Але ліворуч від мене живе не спортсмен, і контейнери біля його дверей такі, як вказано на фото. Чесно кажучи, я не розумію, чому до нас, до спортсменів, таке ставлення?! – Написала Васнєцова.

Нагадаємо, що Путін заснув за появи збірної України на відкритті Олімпіади. Президент РФ сконфузився під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор.