Починаємо з Ірландії: календар матчів збірної України у Лізі націй

Збірна Україна першу гру у Лізі націй зіграє проти Ірландії / Фото: Колаж: Сьогодні
Визначився календар збірної України у третьому розіграші Ліги націй. Команда Олександра Петракова зіграє у групі В1 проти збірних Шотландії, Ірландії та Вірменії.
Жеребкування групового етапу Ліги націй 2022/23 відбулося у швейцарському Ньоні 16 грудня.
Стартовий матч збірна України проведе 4 червня 2022 року проти команди Ірландії. Завершить груповий раунд турніру матч Україна – Шотландія, який відбудеться 26 вересня наступного року.
Календар матчів групи В1 Ліги Націй-2022/2023
1-й тур
04.06.2022
Шотландія – Вірменія 16.00
Ірландія – Україна 21.45
2-й тур
07.06.2022
Вірменія – Ірландія 19.00
Шотландія – Україна 21.45
3-й тур
11.06.2022
Ірландія – Шотландія 19.00
Україна – Вірменія 21.45
4-й тур
14.06.2022
Вірменія – Шотландія 19.00
Україна – Ірландія 21.45
5-й тур
23.09.2022
Вірменія – Україна 19.00
Шотландія – Ірландія 21.45
6-й тур
26.09.2022
Ірландія – Вірменія 21.45
Україна – Шотландія 21.45
Час початку матчів – київський.
Переможець дивізіону підніметься в дивізіон А, а найгірша команда квартету опуститься в дивізіон С.
За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до дивізіону B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.