Починаємо з Ірландії: календар матчів збірної України у Лізі націй

Збірна Україна першу гру у Лізі націй зіграє проти Ірландії / Фото: Колаж: Сьогодні

Визначився календар збірної України у третьому розіграші Ліги націй. Команда Олександра Петракова зіграє у групі В1 проти збірних Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Жеребкування групового етапу Ліги націй 2022/23 відбулося у швейцарському Ньоні 16 грудня.

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Жеребкування Ліги націй сезону 2022/23 / Фото: Getty Images

Стартовий матч збірна України проведе 4 червня 2022 року проти команди Ірландії. Завершить груповий раунд турніру матч Україна – Шотландія, який відбудеться 26 вересня наступного року.

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Календар матчів групи В1 Ліги Націй-2022/2023

1-й тур

04.06.2022

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Шотландія – Вірменія 16.00

Ірландія – Україна 21.45

2-й тур

07.06.2022

Вірменія – Ірландія 19.00

Шотландія – Україна 21.45

3-й тур

11.06.2022

Ірландія – Шотландія 19.00

Україна – Вірменія 21.45

4-й тур

14.06.2022

Вірменія – Шотландія 19.00

Україна – Ірландія 21.45

5-й тур

23.09.2022

Вірменія – Україна 19.00

Шотландія – Ірландія 21.45

6-й тур

26.09.2022

Ірландія – Вірменія 21.45

Україна – Шотландія 21.45

Час початку матчів – київський.

Переможець дивізіону підніметься в дивізіон А, а найгірша команда квартету опуститься в дивізіон С.

За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до дивізіону B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.