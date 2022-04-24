Набрав форму перед грою з шотландцями. Ярмоленко був найкращим у матчі проти Челсі

Форма Андрія Ярмоленка не може не тішити / Фото: Reuters

У матчі 34-го туру в Лондоні зустрічалися команди Челсі та Вест Гем. Тренер "молотобійців" Девід Моєс вперше у сезоні довірив Андрію Ярмоленку місце у стартовому складі.

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І український вінгер виправдав довіру наставника, активно провівши відведений йому ігровий час. Футболіст збірної України кілька разів загрожував воротам Менді.

На 30-й хвилині матчу Ярмоленко міг забити свій другий гол цього сезону Прем'єр-ліги, але опинившись перед воротами, пробив неточно.

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На 73-й хвилині зустрічі Моєс замінив Ярмоленка на Джеррода Боуена. А на останній хвилині матчу "молотобійці" пропустили гол від вінгера Челсі Крістіана Пулішича. Варто зазначити, що в цей момент футболісти Вест Гема були у меншості. "Молотобійцям" забракло кілька хвилин, щоб утримати нічию.

Попри поразку, авторитетний портал WhoScored поставив Ярмоленку високу оцінку – 6,5. Усі партнери з атаки отримали оцінки нижчі.

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В активі Ярмоленка 3 удари, 2 з них у ворота. Андрій віддав 16 передач (63% точних), одна з них – ключова.

Вест Гем із 52 очками залишився на 7 місці, а Челсі, набравши 65 пунктів, закріпився у трійці лідерів.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Зінченко був одним з кращих у складі Манчестер Сіті у матчі з Вотфордом. Наставник "городян" Хосеп Гвардіола залишився задоволеним грою українця.