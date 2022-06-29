На Вімблдоні відбувся матч між двома українками. Хто вийшов переможцем

Леся Цуренко (праворуч) обіграла Ангеліну Калініну (ліворуч) / Фото: Getty Images

Сьогодні на Вімблдоні пройшов "український" день. У жіночому одиночному турнірі до другого раунду вийшли три наші спортсменки, і всі вони провели свої матчі у середу.

Причому дві з них протистояли одна одній – Ангеліна Калініна змушена була битися з Лесею Цуренко. Переможницею стала досвідченіша тенісистка з Рівненської області.

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Калініна виграла перший сет з рахунком 6:3, проте два наступні сети залишилися за Цуренко. Примітно, що дівчата не виконали жодного ейсу, а також зробили чотири подвійні помилки.

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У третьому колі Леся стане єдиною представницею України. Марта Костюк зійшлася на корті з найкращою тенісисткою Китаю Чжан Шуай (7:6 / 6:2). При цьому китаянка не зробила жодного ейсу (у Марти – 4), проте наша спортсменка припустилася аж п'яти подвійних помилок.

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Суперницею Цуренко у третьому колі стане німкеня Юлє Німаєр. У другому колі дівчина впевнено розібралася з третьою ракеткою світу Анетт Контавейт. Матч відбудеться 1 липня.