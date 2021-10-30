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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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На кошти вболівальників: біля стадіону Атлетіко встановили пам'ятник легендарному тренеру

Павло Василенко
30 жовтня, 11:06
29 жовтня біля домашнього стадіону Атлетіко "Ванда Метрополітано" було відкрито статую на честь однієї з головних легенд клубу — футболіста та тренера Луїса Арагонеса

Луїс Арагонес / Фото: UEFA.com

Кошти на виготовлення та встановлення монумента збирали вболівальники мадридського клубу. На церемонії відкриття статуї були присутні члени нинішнього та минулих складів Атлетіко, головний тренер команди Дієго Сімеоне, президент клубу Енріке Сересо та члени родини Арагонеса.

Раніше ми писали, що пішов із життя колишній головний тренер Рейнджерс, Евертона та збірної Шотландії Уолтер Сміт.

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Арагонес виступав за Атлетіко з 1964 по 1974 роки, забивши 172 голи у 265 матчах за клуб.

Як тренер приводив "матрацників" до чемпіонства, трьох перемог у Кубку Іспанії, до перемоги в Суперкубку Іспанії та виграшу Міжконтинентального кубка. Також тренував збірну Іспанії, яку спричинив перемогу на Євро-2008.

Помер від лейкемії у віці 75 років у 2014 році.