Наступного дня після вторгнення: Усик полетів з України у невідомому напрямку

Олександр Усик вилетів з України / Фото: Instagram

Усик поки так і не дізнався дату свого наступного поєдинку. Очікується, що до кінця квітня українець має провести реванш проти Ентоні Джошуа.

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Проте, враховуючи, що британець вже тренується, Усик, можливо, теж вирушив у місце, де почне підготовку до бою. Поки що кінцевий пункт призначення боксера невідомий.

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До слова, Усику пощастило відлетіти сьогодні з Києва, адже напередодні ще кілька авіакомпаній скасували свої рейси в Україні. А загалом уже 10 компаній відмовилися працювати в Україні через російську агресію.

До речі, раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші.