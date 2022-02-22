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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Наступного дня після вторгнення: Усик полетів з України у невідомому напрямку

Олексій Андрейцев
22 лютого, 17:31
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відлетів з України. Компанію боксеру склав менеджер і тренер Сергій Лапін

Олександр Усик вилетів з України / Фото: Instagram

Усик поки так і не дізнався дату свого наступного поєдинку. Очікується, що до кінця квітня українець має провести реванш проти Ентоні Джошуа.

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Проте, враховуючи, що британець вже тренується, Усик, можливо, теж вирушив у місце, де почне підготовку до бою. Поки що кінцевий пункт призначення боксера невідомий.

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До слова, Усику пощастило відлетіти сьогодні з Києва, адже напередодні ще кілька авіакомпаній скасували свої рейси в Україні. А загалом уже 10 компаній відмовилися працювати в Україні через російську агресію.

До речі, раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші.