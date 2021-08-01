На Олімпіаді побили божевільний рекорд українки Кравець з минулого століття (відео)

Рохас перевершила рекорд Кравець / Фото: Getty Images, Reuters

На 15,67 м венесуелка Юлімар Рохас стрибнула в своїй останній спробі. І не тільки додала до статусу дворазової чемпіонки світу титул олімпійської чемпіонки, а й побила рекорд планети, встановлений українкою Інесою Кравець 10 серпня 1995 року.

Тоді на ЧС в Гетеборзі Кравець стрибнула на 15,50.

РЕКОРДНИЙ СТРИБОК РОХАС

Раніше, розповідаючи про свій рекорд 1995 року, Інеса Кравець казала "Сьогодні":

"Просто тоді в Гетеборзі все збіглося. Я підійшла до чемпіонату світу в дуже хорошій формі, пощастило з погодою – сухо, безвітряно, не спекотно і не холодно, саме те, що потрібно. Ну і, звичайно, в Гетеборзі було відмінне бігове покриття, а для нас найголовніше – добре розбігтися. Стрибок був дуже легким. До речі, так завжди, далекі стрибки – ніби невагомі. Їх взагалі не відчуваєш"

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