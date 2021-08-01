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На Олімпіаді побили божевільний рекорд українки Кравець з минулого століття (відео)

1 серпня, 17:22

Олег Люлька

Венесуельська легкоатлетка Юлімар Рохас встановила нове світове досягнення в потрійному стрибку – полетівши на 15,67 м, вона на 17 сантиметрів перевершила рекорд Інеси Кравець

Рохас перевершила рекорд Кравець / Фото: Getty Images, Reuters

На 15,67 м венесуелка Юлімар Рохас стрибнула в своїй останній спробі. І не тільки додала до статусу дворазової чемпіонки світу титул олімпійської чемпіонки, а й побила рекорд планети, встановлений українкою Інесою Кравець 10 серпня 1995 року.

Тоді на ЧС в Гетеборзі Кравець стрибнула на 15,50.

РЕКОРДНИЙ СТРИБОК РОХАС

Раніше, розповідаючи про свій рекорд 1995 року, Інеса Кравець казала "Сьогодні":

"Просто тоді в Гетеборзі все збіглося. Я підійшла до чемпіонату світу в дуже хорошій формі, пощастило з погодою – сухо, безвітряно, не спекотно і не холодно, саме те, що потрібно. Ну і, звичайно, в Гетеборзі було відмінне бігове покриття, а для нас найголовніше – добре розбігтися. Стрибок був дуже легким. До речі, так завжди, далекі стрибки – ніби невагомі. Їх взагалі не відчуваєш"

Фото – Getty Images

"Як поставлюся до того, що мій рекорд поб'ють? На те вони й рекорди, щоб їх хтось бив, – казала тоді Кравець. – Для цього все робиться – вдосконалюється взуття, покриття сектору. До того ж мої 15,50 – це далеко не межа людських можливостей. Впевнена, в нашому виді спорту можливі стрибки за 16 метрів. Я ж у своїй рекордній спробі в Гетеборзі дуже недоступила – мало не півтори стопи. І коли організатори заради інтересу заміряли довжину стрибка з місця відштовхування, то вийшло щось близько 15,80"

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Джерело: Сегодня|Спорт

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