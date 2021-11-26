25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

На мундіалі не були з 1998 року! Хто попався Україні у плей-офф ЧС

Любомир Луканюк
26 листопада, 19:28
Шотландці пробилися у стикові матчі чемпіонату світу з не найсильнішої групи. І провалили Євро-2020

Україна зіграє з Шотландією у гостях

Сьогодні збірна України дізналася суперника по плей-офф чемпіонату світу. У березні зіграємо проти Шотландії.

У відбірному турнірі шотландці набрали 23 очки у 10 матчах. І посіли друге місце за Данією.

Реклама

Усі результати Шотландії у відборі на ЧС-2022:

  • Данія – 0:2, 2:0
  • Австрія – 2:2, 1:0
  • Ізраїль – 1:1, 3:2
  • Фарери – 4:0, 1:0
  • Молдова – 1:0, 2:0

Найкращими бомбардирами у кваліфікації стали 26-річний Ліндон Дайкс із Квінз Парк Рейнджерс та 27-річний Джон МакГінн з Астон Вілли. Вони забили по чотири м'ячі.

Реклама

Історія протистояння

Команди зіграли два матчі між собою. У відборі до Євро-2008. Вдома Україна виграла – 2:0. А ось у гостях зазнала фіаско – 1:3.

Як зіграли на Євро-2020

Збірна Шотландії на чемпіонаті світу не грала із 1998 року! Але цього року виступила на Євро-2020. Зайняла останнє місце у групі з Англією, Хорватією та Чехією.

Реклама